Политика Сегодня

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МИД России призвал не верить интерпретациям СМИ о ходе дискуссий по газовому союзу

МИД России призвал не верить интерпретациям СМИ о ходе дискуссий по газовому союзу

Россия продолжает переговоры по газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

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