«Ак Барс» тренеры Әнвәр Гатиятуллин һәркайда татарча сөйләшә: «Татар теле – туган телем»

«Ак Барс» тренерлары һәм татар теле: Биләлетдинов сөйләшми, Знароктан –«Сабырлык», Әнвәргә – «плюс бишле!»Соңгы арада «Ак Барс» хоккей командасының баш тренеры Әнвәр Гатиятулин уеннардан соң узган матбугат конференцияләрендә татар сүзләрен кыстырып җавап бирә.
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