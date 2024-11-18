НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Гонишь....Гүзәл Әхмәтова: «...
  • В С
    Perevod gde ?«Шартлау тавышлар...
  • Андрей
    2012 жылы Қазақстанда сейсмикалық мониторингті екі ұйым: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Сейсм...Узып баручы поезд...

«Ак Барс» тренеры Әнвәр Гатиятуллин һәркайда татарча сөйләшә: «Татар теле – туган телем»

«Ак Барс» тренеры Әнвәр Гатиятуллин һәркайда татарча сөйләшә: «Татар теле – туган телем»

«Ак Барс» тренерлары һәм татар теле: Биләлетдинов сөйләшми, Знароктан –«Сабырлык», Әнвәргә – «плюс бишле!»Соңгы арада «Ак Барс» хоккей командасының баш тренеры Әнвәр Гатиятулин уеннардан соң узган матбугат конференцияләрендә татар сүзләрен кыстырып җавап бирә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх