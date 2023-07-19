Военное обозрение

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Китай использует новую железнодорожную ветку через Мьянму для выхода к Индийскому океану

Китай использует новую железнодорожную ветку через Мьянму для выхода к Индийскому океану

За пределы Китая выходит новая железнодорожная ветка, которая проходит через сложный ландшафт, включая гористую местность.

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