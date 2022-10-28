Народные Новости

855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Елисеев
    и будет правильноМинкультуры РФ мо...
  • Леонтий Букштейн
    "гениальные руководители" сумели превратить процветающую республику СССР в страну-побирушку, которая клянчит все: ору...Кличко призвал За...
  • Леонтий Букштейн
    Вопрос: кто в ЕС пробивается на высшие посты? Ответ: те, кто понаглее и кому нечем больше заняться. Вывод: чего еще о...Захарова: в ЕС «к...

Россиянам напомнили условия получения налогового вычета при покупке второй квартиры

Россиянам напомнили условия получения налогового вычета при покупке второй квартиры

Россияне могут получить налоговый вычет на покупку второй квартиры при соблюдении ряда условий. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов, передает URA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх