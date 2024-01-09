На улице Берзарина пройдет литературный вечер, посвященный Солженицыну

10 декабря сотрудники библиотеки № 245 приглашают на литературный вечер «Человек перед лицом истории», посвященный 105 летию со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына.
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