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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и Xbox Call of Duty: Modern Warfare 3 ...

Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и Xbox Call of Duty: Modern Warfare 3 ...

Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и XboxCall of Duty: Modern Warfare 3 – главный герой последнего видеосравнения, созданного ElAnalistaDeBits, который протестировал бета-версию шутера Activision на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, чтобы подчеркнуть технические различия между тремя платформами.

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