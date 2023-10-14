Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и Xbox Call of Duty: Modern Warfare 3 ...

Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и XboxCall of Duty: Modern Warfare 3 – главный герой последнего видеосравнения, созданного ElAnalistaDeBits, который протестировал бета-версию шутера Activision на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, чтобы подчеркнуть технические различия между тремя платформами.