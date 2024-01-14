Мэрия города в ХМАО потратит 13,5 миллиона на ремонт детского сада

Мэрия Пыть-Яха определила подрядчика для ремонта детского сада «Родничок». Максимальная цена контракта составляла 16,8 миллиона рублей, но подрядчик снизил ее до 13,5 миллиона, сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки».
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