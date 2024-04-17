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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев набрал 0+1 с «Калгари» и прервал серию из 10 игр без очков. У него 1 гол в последних 49 матчах

Форвард «Ванкувера» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1).

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