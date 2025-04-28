CBC: подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения

Правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве Кайджи Адаму Ло, которого подозревают в совершении наезда на толпу на уличном фестивале в канадском городе Ванкувере, сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии