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CBC: подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения

CBC: подозреваемому в наезде на толпу в Ванкувере предъявили обвинения

Правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве Кайджи Адаму Ло, которого подозревают в совершении наезда на толпу на уличном фестивале в канадском городе Ванкувере, сообщил телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

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