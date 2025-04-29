Alibaba представила семейство языковых моделей Qwen3

Alibaba представила семейство языковых моделей Qwen3В начале этой недели китайская компания Alibaba Group Holdings представила новое семейство флагманских языковых моделей Qwen3, которое использует актуальный метод «смешения экспертов» для достижения результатов, сопоставимых с итогами работы гибридных рассуждающих систем.
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