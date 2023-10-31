В Воловском районе администрацию обязали оборудовать контейнерную площадку для мусора

В селе Непрядва Воловского районе местные жители пожаловались на отсутствие контейнерной площадки для мусора рядом с жилой многоэтажкой по улице Главной, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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