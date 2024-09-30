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Ермак заявил, что украинцы не увидят некоторые пункты «плана победы» Зеленского

Ермак заявил, что украинцы не увидят некоторые пункты «плана победы» Зеленского

Нежелание раскрывать определенные пункты связано с военной необходимостью.Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в ходе телемарафона отметил, что некоторые аспекты так называемого «плана победы» Владимира Зеленского останутся неизвестными для украинских граждан.

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