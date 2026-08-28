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«Искандерам» все равно, сколько звезд на погонах: в НАТО сообщили о «внезапной смерти» очередной «шишки»

«Искандерам» все равно, сколько звезд на погонах: в НАТО сообщили о «внезапной смерти» очередной «шишки»

  Причина смерти бригадного генерала Корпуса карабинеров 49-летний Паскуале Паррелла не называется, однако многие уже безошибочно определяют место - Украина.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Корпо ди карабиниери...? Карабиниери пронто интервенто 112, как помнится. Жандармерия, она же гуардиа сивил. Как там, бишь, у Федерико Гарсиевича Лорки...? &quot;От них никуда не деться. Скачут, тая в глубинах Тусклые зодиаки Призрачных карабинов.&quot; (&quot;Романс об испанской жандармерии&quot;) ...Зато сами они иногда куда-то деваются, если ошибаются адресом. В ад, в ад, все в ад!!
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4 н.
Юрий Золотарев
Нда-а-а... Хреновые из НАТО &quot;альпинисты&quot;!
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Эти тоже нам  Сталинград простить не могут? Так туда же их, к их предкам из 43-го
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3 н.