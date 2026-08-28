«Искандерам» все равно, сколько звезд на погонах: в НАТО сообщили о «внезапной смерти» очередной «шишки»

Виктор Луговой

Корпо ди карабиниери...? Карабиниери пронто интервенто 112, как помнится. Жандармерия, она же гуардиа сивил. Как там, бишь, у Федерико Гарсиевича Лорки...? "От них никуда не деться. Скачут, тая в глубинах Тусклые зодиаки Призрачных карабинов." ("Романс об испанской жандармерии") ...Зато сами они иногда куда-то деваются, если ошибаются адресом. В ад, в ад, все в ад!!