Причина смерти бригадного генерала Корпуса карабинеров 49-летний Паскуале Паррелла не называется, однако многие уже безошибочно определяют место - Украина.
«Искандерам» все равно, сколько звезд на погонах: в НАТО сообщили о «внезапной смерти» очередной «шишки»
Комментарии
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Виктор Луговой
Корпо ди карабиниери...? Карабиниери пронто интервенто 112, как помнится. Жандармерия, она же гуардиа сивил. Как там, бишь, у Федерико Гарсиевича Лорки...? "От них никуда не деться. Скачут, тая в глубинах Тусклые зодиаки Призрачных карабинов." ("Романс об испанской жандармерии") ...Зато сами они иногда куда-то деваются, если ошибаются адресом. В ад, в ад, все в ад!!
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4 н.
Юрий Золотарев
Нда-а-а... Хреновые из НАТО "альпинисты"!
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Эти тоже нам Сталинград простить не могут? Так туда же их, к их предкам из 43-го
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3 н.
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