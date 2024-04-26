💧 «Я не люблю пить воду», «забываю ее пить», «не пью много воды, чтобы не отекать» - часто слышу я от своих пациенток.
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💧 «Я не люблю пить воду», «забываю ее пить», «не пью много воды, чтобы не отекать» - часто слышу я от своих пациенток.