Маск — о выдвижении Харрис на пост президента США: Следующая марионетка Сороса

Вице-президент США Камала Харрис, которая выдвинула свою кандидатуру на пост главы Белого дома, стала объектом обвинений в том, что она находится под влиянием Александра Сороса, сына известного миллиардера Джорджа Сороса.
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