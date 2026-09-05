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Суть Событий

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Депутат Колесник призвал россиян не уезжать из страны из-за ложных слухов о грядущей мобилизации

Депутат Колесник призвал россиян не уезжать из страны из-за ложных слухов о грядущей мобилизации

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал слухи о возможной мобилизации в России, которые продолжают появляться, несмотря на то, что их не раз опровергали российские власти.

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