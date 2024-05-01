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Лехечка о том, что Качин попросил у Надаля футболку: «Странно думать во время матча о том, чтобы попросить соперника что-то тебе подарить»

Лехечка о том, что Качин попросил у Надаля футболку: «Странно думать во время матча о том, чтобы попросить соперника что-то тебе подарить»

Во время рукопожатия после поражения от Рафаэля Надаля Качин попросил у испанца футболку. – Вы бы сделали то же самое? – Не знаю.

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