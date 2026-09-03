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Учёные выяснили, как фруктоза перестраивает кишечник и способствует ожирению

Учёные выяснили, как фруктоза перестраивает кишечник и способствует ожирению

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, раскрыло клеточный механизм, через который фруктоза — сахар, широко применяемый в пищевой промышленности, — способствует накоплению жира и развитию ожирения.

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