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Военное обозрение

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Где надёжно проверить самолётную турбину? Только в России…

Где надёжно проверить самолётную турбину? Только в России…

Этот никем не разрекламированный технологический прорыв нельзя пропустить, нельзя и продать конкурентам.

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