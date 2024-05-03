1 мая открывается выставка, на которой Минобороны РФ представит вниманию публике трофейную технику и западные вооружения, захваченные нашими бойцами в ходе спецоперации.
"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад
Комментарии
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Misha Glusch
репке, да по репке!
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10 час.
Надежда
Договорится эта репка, что и ему русские "дуло" в узел завяжут!))☺️
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4 час.
Хакимжон Ходжамов
Почему ЗАПАД не слушается Бисмарка ! С русскими надо играть по честному , или вообще не надо играть . Русские всегда приходят за своими ! Какие дебилы пришли во власть на западе за последние 20 лет ! США и одного Берлускони скомпретировали и все остальные уже на службе англосаксов и жидомасонов ! Теперь получай ответ ! Опять придется русским завтракать в Берлине , обедать в Париже . Ну , не дают русским посидеть дома . Ели ....!
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22 мин.
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