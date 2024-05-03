"Да это насмешка Путина!" Что задумал Президент на майские и что так бесит Запад

Хакимжон Ходжамов

Почему ЗАПАД не слушается Бисмарка ! С русскими надо играть по честному , или вообще не надо играть . Русские всегда приходят за своими ! Какие дебилы пришли во власть на западе за последние 20 лет ! США и одного Берлускони скомпретировали и все остальные уже на службе англосаксов и жидомасонов ! Теперь получай ответ ! Опять придется русским завтракать в Берлине , обедать в Париже . Ну , не дают русским посидеть дома . Ели ....!