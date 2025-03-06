Внучка Раисы Максимовой: «Бабушка дружила с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще голых»

Родные раскрывают все новые тайны после смерти звезды МХТ Раисы Максимовой. Кроме того, что ее подозревают в романах с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым, стало известно, что актриса в молодости устраивала с Еленой Прокловой голые вечеринки.