Внучка Раисы Максимовой: «Бабушка дружила с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще голых»

Родные раскрывают все новые тайны после смерти звезды МХТ Раисы Максимовой. Кроме того, что ее подозревают в романах с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым, стало известно, что актриса в молодости устраивала с Еленой Прокловой голые вечеринки.
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