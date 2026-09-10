Такер Карлсон: По вине США Украины как государства и нации больше не существует Американский журналист Такер Карлсон считает, что в настоящее время уже можно с полной .
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