Как можно значительно повысить эффективность действий российской авиации

В экспертной среде и российской патриотически настроенной блогосфере периодически задают вопрос, почему ВКС РФ, имеющие численное превосходство перед украинской авиацией, не устраивают массированных налетов десятками бомбардировщиков Су–34 одновременно, что могло бы пробить любую эшелонированную оборону на земле.
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