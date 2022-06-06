Москва, Анкара и Киев договорились о выходе украинских судов с зерном из Одессы

Россия, Турция и Украина согласовали предварительную схему выхода судов с зерном из портов Одессы. При этом Анкара принимает участие в этой операции, поскольку считает важным урегулирование мировой продовольственной проблемы, сообщают «Известия».
Россия, Турция и Украина согласовали предварительную схему выхода судов с зерном из портов Одессы. При этом Анкара принимает участие в этой операции, поскольку считает важным урегулирование мировой продовольственной проблемы, сообщают «Известия».
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