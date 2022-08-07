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В США сотни людей не могут покинуть Долину Смерти из-за наводнения

В США сотни людей не могут покинуть Долину Смерти из-за наводнения

pxhere.com Сотни человек оказались заблокированы в американском национальном парке Долина Смерти из-за наводнения — в настоящее время все дороги закрыты.

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