Наталья Сергунина: Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы

Представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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