Кургинян: после 1917 года образовались два полюса — надежды и отчаяния

После Октябрьской революции 1917 года, подарившей человечеству надежду на историческое восхождение человека, в мире образовалось два враждебных полюса: полюс этой надежды и полюс свирепого отчаяния, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 мая в видеообращении, посвященном Дню Победы.