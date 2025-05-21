Санкции ЕС не направлены на урегулирование украинского кризиса, считает она.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция, своими санкциями и помощью Украине, стала лидером "западной партии войны".
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