Экипаж Ка-52м ударил ракетами по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ Во время выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиаракетами по боевикам и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.