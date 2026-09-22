Краснодарский туристско-информационный центр стал финалистом всероссийской премии

Краснодарский туристско-информационный центр стал финалистом всероссийской премииТуристско-информационный центр Краснодара стал финалистом Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
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