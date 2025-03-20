Полпредство РТ в РФ организует концерт в поддержку казанского детского хосписа

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Полномочное представительство Татарстана в РФ 26 марта этого года организует в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников, очередной концерт памяти выдающегося дирижера Фуата Мансурова – народного артиста России, Казахстана и Татарстана.