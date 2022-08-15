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Российская делегация международного конкурса «Безопасная среда» во главе с генерал-майором Валерием Васильевым посетила артиллерийскую бригаду, дислоцирующуюся в городе Джизак Республики Узбекистан

Российская делегация международного конкурса «Безопасная среда» во главе с генерал-майором Валерием Васильевым посетила артиллерийскую бригаду, дислоцирующуюся в городе Джизак Республики Узбекистан

Генерал-майор Валерий Васильев высоко оценил оснащенность артиллерийской бригады Центрального военного округа вооружённых сил Республики Узбекистан, а также поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство, оказанное российским военнослужащим.

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