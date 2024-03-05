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Стал известен гонорар Шнурова за стадионные концерты

Гонорар певца Сергея Шнурова за стадионный концерт составляет $1 млн, сообщает НСН. Такие данные стали известны изданию благодаря судебной тяжбе между артистом и организатором концертов из-за отмены выступления в «Лужниках».

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