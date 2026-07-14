Amap: вызов такси, перевод в реальном времени и оплата через Alipay за границей

Поддерживаемая Alibaba картографическая платформа Amap выводит свой опыт в сфере заказа поездок на глобальный уровень, запуская инициативу по предоставлению услуг на китайском языке более чем в 1000 зарубежных городах.
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