Верить Шарию — всё равно что О.Бендеру или Навальному

Испанский блогер продолжает «мочить» российскую армию и оборонку — и это уже очевидный заказ. Причём делает это, как обычно, без конкретики и фактов преступлений, а перевирает биографии со смешками и намёками, в стиле «ну вы сами понимаете».
Испанский блогер продолжает «мочить» российскую армию и оборонку — и это уже очевидный заказ. Причём делает это, как обычно, без конкретики и фактов преступлений, а перевирает биографии со смешками и намёками, в стиле «ну вы сами понимаете».
Свежие комментарии