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Верить Шарию — всё равно что О.Бендеру или Навальному

Верить Шарию — всё равно что О.Бендеру или Навальному

Испанский блогер продолжает «мочить» российскую армию и оборонку — и это уже очевидный заказ. Причём делает это, как обычно, без конкретики и фактов преступлений, а перевирает биографии со смешками и намёками, в стиле «ну вы сами понимаете».

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