Сммщик клуба неудачно пошутил и поедет теперь в Хабаровск на автобусе

Неуместная шутка грозит шутнику поездкой, куда более длинной, нежели описана в книге Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву"Сммщик выступающего во втором футбольном дивизионе России клуба "Строгино" (Москва) решил необычным образом прокомментировать заявления президента пермского "Амкара" о том, что пермская команда на все гостевые матчи ездит из на автобусе.