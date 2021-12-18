Народные Новости
Оперштаб зафиксировал 1076 случаев смерти от COVID-19 в России за сутки

Российские медики сообщают о 1076 летальных исходах от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. В Москве от COVID-19 скончались 79 человек, в Петербурге — 71, — в Подмосковье — 51, а в Воронежской области — 40, гласят данные оперативного штаба.

