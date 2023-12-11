В Госдуме поддержали замену депортации мигрантов штрафами в ряде случаев

РИА Новости/Алексей Куденко Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект поправок к законам о миграции, предоставляющие возможность замены выдворения с территории России нарушивших закон иностранцев на штраф в ряде случаев.
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