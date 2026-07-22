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Царьград

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Тактика пожарищ против стратегии ядерной державы

Тактика пожарищ против стратегии ядерной державы

Военный аналитик о целях ударов ВСУ по русским складам и беспомощности Запада. В последние дни российское информационное поле взбудоражено новой тактикой противника: удары беспилотников ВСУ пришлись не по военным объектам, а по складским терминалам крупных маркетплейсов.

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