Тактика пожарищ против стратегии ядерной державы

Военный аналитик о целях ударов ВСУ по русским складам и беспомощности Запада. В последние дни российское информационное поле взбудоражено новой тактикой противника: удары беспилотников ВСУ пришлись не по военным объектам, а по складским терминалам крупных маркетплейсов.