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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава НОК Италии против приглашения Гвардиолы: «Прошу федерацию назначить итальянца. Большинство тренеров в Серии А – наши, это профессионалы, продукт наших традиций»

Глава НОК Италии Лучано Буонфильо выступил против приглашения Пепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды страны.

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