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Царьград

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"Три дня рыдает театр". Прощание с Ширвиндтом омрачил скандал

"Три дня рыдает театр". Прощание с Ширвиндтом омрачил скандал

Вечером 15 марта не стало легендарного Александра Ширвиндта. Народный артист скончался в больнице. 18 марта близкие актёра и его многочисленные поклонники простились с ним в театре, которым всеми любимый мэтр руководил на протяжении долгих лет.

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Валерий Светлый
УШЕЛ ШИРВИНДТ ШУРА... Печально страшный грустный день, От нас ушел сегодня Шура!... Всех, кто любил, накрыла тень, Ушла великая натура. Он был паяц не по рожденью, Он свет иронией разил, Он был далек от угождений, Но как страдал! Но как любил! Ума безмерная палата Растила мудрость в нем и смех, Шутя ушел он без возврата, Без веры в смех оставил всех. 15.03.2024.
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