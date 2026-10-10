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ФедералПресс

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«Награда за ненависть»: Роберт Фицо разгромил руководство ЕС из-за сделки России и США по дизелю

«Награда за ненависть»: Роберт Фицо разгромил руководство ЕС из-за сделки России и США по дизелю

БРАТИСЛАВА, 10 октября, ФедералПресс. Политика антироссийских санкций и слепого морализаторства забила европейскую экономику в энергетическую ловушку, поставив Евросоюз перед угрозой жесткого дефицита топлива на фоне прагматичных соглашений Москвы и Вашингтона.

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