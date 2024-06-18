Представителям иностранных нежелательных организаций хотят закрыть въезд в РФ

Генпрокуратура предложила ввести новую норму, запрещающую въезд и проживание на территории России иностранным гражданам, представляющим иностранные или международные неправительственные организации, признанные нежелательными в РФ.
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