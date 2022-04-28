Происшествия

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Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Чукотскому автономному округу помогли жителям Донецкой области оформить документы, необходимые для предоставления временного убежища на территории...

В музее окружного Управления МВД России жителям ДНР вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.

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