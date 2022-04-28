Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Чукотскому автономному округу помогли жителям Донецкой области оформить документы, необходимые для предоставления временного убежища на территории...

В музее окружного Управления МВД России жителям ДНР вручили свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следователи дадут правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовском городе Паланга
- Установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, которые принимали незаконные решения о привлечении российских депутатов и сенаторов к уголовной ответственности
- Следователями СК России будет дана правовая оценка факту обучения украинских неонацистов канадскими военными инструкторами
Свежие комментарии