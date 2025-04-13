Страстная неделя: православные христиане готовятся к Пасхе через покаяние и молитвы

МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Православные верующие в 2025 году с 14 апреля вступают в Страстную седмицу, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях и воскресении.
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