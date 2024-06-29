Российский энтомолог был оштрафован за незаконный сбор насекомых в Турции

Российский энтомолог, работающий в Московском государственном университете леса (МГЛУ) и Московском Дарвиновском музее, был сурово наказан после того, как его поймали в Турции сачком при попытке незаконного сбора насекомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии