The New York Times: стали известны некоторые условия предполагаемого прекращения огня между Израилем и «Хизбаллой» После ожесточенных столкновений имевших место между израильскими силами и боевиками ливанской группировки «Хизбалла» контуры потенциального соглашения о прекращении огня, похоже, обретают форму, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в США, Ливане и Израиле.