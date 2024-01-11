Егор Шип отчитал Шуру за оскорбление Карнавал: «Сбитый летчик! Выглядит он так же, как поступает»

Блогеры достаточно плотно общаются между собой, а также поддерживают хорошие отношения с артистами. Когда у Вали Карнавал произошла конфликтная ситуация с Шурой, ее поддержало приличное количество знаменитостей.
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