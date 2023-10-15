Компания Nissan раньше времени показала обновленный X-Trail

На официальном сайте марки в США появилась фотография кроссовера 2024 модельного года. Строго говоря, это пока не X-Trail, а Rogue, но внешность вседорожников для разных рынков почти не отличается: разница только в расположении руля и силовых установках.
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