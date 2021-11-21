Мировое обозрение

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Эксперты заявили, что около 40% держателей кредиток в России рискуют просрочить платежи

Эксперты заявили, что около 40% держателей кредиток в России рискуют просрочить платежи

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Около 40% держателей кредиток в России имеют две и более карт, поэтому имеют повышенный риск просрочить платежи, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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